彭博专栏：你有信用卡就是中国的幸运儿

拥有信用卡在美国看起来像是一种人生重要阶段的仪式，即使是没有收入的大学生也可以注册并开始刷卡。超过三分之二的15岁以上的美国人都拥有信用卡。

而在中国这一比例只有21%。这并不是因为他们不想购物：在近期对3100名互联网用户进行的一项调查中，瑞银集团发现44％的人计划消费更多，把钱花在智能手机和空调等产品上，而只有三分之一的人打算缩减开支。他们也不是在经济上不想承担责任。大多数人试图在力所能及的范围内借款，预计未来一年的平均贷款金额将略超过月薪。

尽管如此，他们中的大多数人无力支付这一事实不仅仅体现出不便性；缺乏信贷机会还大大削弱了他们的财务安全性。中国的富人和穷人就这样被一块薄薄的塑料（信用卡）所分割。

持卡人是一个享有特权的群体。借款人平均是34岁的千禧一代，年收入至少为11万元人民币（2.2万新元），接近中国城市平均收入的三倍。持卡人有82％的可能性是居住在中国四大一线城市：北京，上海，深圳和广州。

其他人可以在线借款。对于那些芝麻信用良好的人来说，贷款很容易，芝麻信用是由阿里巴巴集团开发的、对其电商平台购物者的评分系统。那些没有借款渠道或想要借更多钱的人，可以诉诸P2P平台甚至发薪日贷款。

在线贷款利率远高于信用卡，中国近年来出现了一系列掠夺性贷款丑闻。例如，美国上市的趣店在2017年引发众怒，披露其此前一年超过一半的交易年化利率超过法定限额36％。今年3月，中央电视台对一名女性进行了长时间的访谈，她的债务因“714高炮”在三个月内膨胀了70倍。“714高炮”指的是贷款期限7-14天、利息超高的现金贷。如果她有一张信用卡，问题就不那么严重了，信用卡一个月内不收取任何利息。

高利率负担正在给借款人带来压力。虽然抵押贷款占瑞银调查受访者总债务余额的80％，但此类偿付仅占每月支出的一小部分。

这引发了一个问题，为什么银行没有采取更多措施来帮助人们获得信用卡。贷款人可以从这些客户那里获得大约14.5％的实际收益，1％的拖欠率使他们成为优质借款人。更重要的是，中国央行现在允许商业银行将信用卡贷款打包成资产支持证券，这些证券在出售时没有任何问题。几乎没有风险的最安全部分的典型收益率从3％到5％不等，回报还算不错。

虽然银行倾向于对风险较大的未知借款人不屑一顾，但现在评估信誉并不是那么困难。例如，如果客户拥有中国银行的活期存款账户，贷款人不仅可以获得她的收入信息，而且还可以获得每月支出的金额。另一方面，在线贷款人必须处理非常有限的--和推测性的--信息，如社会信用评分或社交图谱。

官员认为，千禧一代喜欢通过信用卡“套现”购买低价股票，或者套取房屋装修贷款炒房。（这些做法有多严重只是猜测而已。）随着金融科技的兴起，年轻的借款人总能在某处找到资金。防止他们获得信用卡只会在不解决这一事实的情况下催生新的问题。

中国喜欢说希望经济增长依靠国内消费驱动，而不是工业生产或出口。因此，让年轻人消费--信任他们，让他们用信用卡去购买1000美元的iPhone，或者购买华为近期推出的P30 Pro。大型国有银行也会受益的。

（作者Shuli Ren是彭博专栏作者，重点关注亚洲市场。）