广东首季GDP增长6.6% 高于预期

初步核算并中国国家统计局核定，一季度广东实现地区生产总值（GDP）为23886.77亿元（人民币，下同，约4837亿新元），按可比价格计算，同比增长6.6%，高于年度预期目标上限0.1个百分点。

据中国21世纪经济报道昨天（21日）发布的消息称，广东省统计局评价认为，一季度，面对复杂严峻的形势，广东省主要宏观经济指标保持在合理区间，市场信心明显提升，新旧动能转换加快，经济运行总体平稳，好于预期，开局良好。

分产业看，第一产业增加值772.53亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值9492.43亿元，增长6.0%；第三产业增加值13621.81亿元，增长7.2%。

工业生产企稳回升。一季度，广东规模以上工业增加值同比增长6.5%，增幅比1-2月加快3.5个百分点，比上年全年加快0.2个百分点，是近9个月以来最高增幅。分三大门类看，采矿业增加值同比增长7.0%，制造业增长6.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.7%。

投资保持两位数增长。一季度，广东固定资产投资（不含农户）同比增长11.2%，增幅比1-2月加快0.1个百分点，高于年度预期目标2.2个百分点。基础设施投资增长28.3%，增幅比1-2月和上年同期分别提高11.4个和17.2个百分点。工业技术改造投资增长11.0%。信息传输、软件和信息技术服务业投资增长45.5%，教育业投资增长45.1%，水利、环境和公共设施管理业投资增长31.3%；房地产开发投资同比增长12.8%。

此外，当地进出口降幅收窄。一季度，货物进出口总额15481.4亿元，同比下降1.0%，降幅比1-2月收窄2.4个百分点。其中，出口9260.2亿元，增长1.8%；进口6221.2亿元，下降4.8%。从贸易方式看，一般贸易出口增幅快于加工贸易11.5个百分点；从企业性质看，私营企业出口增幅快于“三资”企业10.7个百分点。

从重点市场看，广东对“一带一路”国家出口增长4.5%。从商品结构看，优势产品出口，部分消费品、工业原材料进口增长较快，集成电路、汽车出口额分别增长84.8%和13.7%；美容化妆品及护肤品、氧化铝、铁矿砂及其精矿进口额分别增长164.2%、78.4%、46.0%。