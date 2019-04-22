台国安局：中国大陆将以制造中央地方矛盾介入总统大选

明年2020是台湾总统、立委二合一大选年。台湾的国安局研判，中国大陆势将加大操作舆论战、心理战及法律战等三战力度，对台湾施加单边作为，辅以媒体渲染，制造官民嫌隙及中央及地方矛盾。

据联合新闻网今天（22日）报道，国安局表示，鉴于明年2020是台湾二合一选举年，大陆当局为影响台湾民意走向，势将加大操作舆论战、心理战及法律战等三战力度。

在舆论战方面，国安局研判，大陆可能作为有三：一为对台施加单边作为，辅以媒体渲染，制造官民嫌隙与中央及地方之间的矛盾；二为利用新科技加强台湾舆情及新媒体资讯监测，作为研拟对台政策参考；三为挖掘与培养两岸新媒体意见领袖，并扶持倾陆台青和学者，借以引导舆论走向。

在心理战方面，国安局说，大陆将交替运用怀柔与施压手段，怀柔方面，2月底可能炒作对台31项措施周手成效，扩大对台民磁吸作用；施压方面，今年适逢中共建政70周年，可能借此时机点迥调促统与军力展示，对台形成威慑效果，并对国际强调对台独零容忍，且不惜一战的意志，提高国际介入台海成本。

国安局也说，在法律战方面，大陆当局可能分别从反独及促融两方面操作。在反独方面，2018年大陆官方虽无提及修订《反分裂国家法》实施细则、《国家统一法》及《两岸关系法》，但不排除未来仍可能重提立法，企图达到以法遏独的目的。在促融方面，大陆将适时检讨策进对台措施落实成效后，持续扩增同等待措施。