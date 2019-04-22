疑似跟民众追星有关 上海虹桥机场扶梯玻璃被破坏

中国上海虹桥机场一片步行扶梯玻璃前天（20日）被破坏，据称起因与民众追偶像有关。

据中国《新民晚报》报道，事件没有造成任何人受伤。事发后，一些据称是被破坏的扶梯玻璃照片在网上流传，并添上“虹桥机场玻璃被粉丝挤碎了”的词句。

市民陆女士说，她大约前天下午6时30份从到达口出来，就被吓了一跳，说“整个航站楼里都是年轻男女，有的拿着粉丝牌，有的拿手机拼命拍，一看就知道是粉丝，一楼和二楼站满了人！”

陆女士称：“据说有10多个不同的明星要在晚上到，所以聚集了那么多人。最早的早上十点多就来等候了，比春运人还多，通道都挤得水泄不通。”

从许多微博大V和网友贴出的“受伤”步行自动扶梯照片来看，步行扶梯玻璃护栏碎了一地，一旁正是人山人海的接机粉丝。

事发后，网友热评：“还是要注意安全啊！追星可别追伤了。”“追星是自由，但扰乱公共秩序，影响别人正常出行就是丢人现眼！”

有网友认为错不在粉丝：“好好查查这些明星和经纪公司的问题，在背后推动粉丝的人最可恶。”

报道称，中国早前也曾发⽣过类似航空运营受扰的事件。2015年10月在杭州萧山机场，粉丝为了近距离接触偶像，疯狂前拥，结果导致机场接机大厅前的玻璃防护栏被硬生生挤碎，不少人被玻璃扎到，受伤流血。

2018年5月7日，同样在虹桥机场，20多名粉丝因为在登机口追堵偶像，造成航班延误超过两小时。