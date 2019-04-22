中国最高法民三庭副庭长：对虚构版权牟利不予保护

中国最高人民法院民三庭副庭长林广海今天（22日）在谈及黑洞照片版权事件上说，要严格保护知识产权，不过对不享有版权的照片虚构版权，进行牟利的违法行为坚决不予保护，情节严重的依法应当予以惩罚，不能仅以水印当作照片作者的署名来认定权利归属。

据中国《北京青年报》报道，林广海是在最高人民法院2019年知识产权宣传周活动新闻发布会上，就媒体关于黑洞照片版权问题的提问，做出上述回应。

林广海说，照片作品维权问题是著作权案件审理中的一个老问题，因一些照片授权环节较多，权属的证明较为复杂。

对于照片作品维权法律问题，林广海说，最高人民法院认为，应当坚持法治原则，该保护的坚决保护，不该保护的坚决不予保护。坚持严格保护知识产权，但对不享有版权的照片虚构版权，进行牟利的违法行为坚决不予保护，情节严重的依法应当予以惩罚。

林广海认为，应予强调的是，著作权的取得和行使属于民事法律关系，应当遵循著作权法的规定；与著作权有关的市场经营行为和经营模式还涉及行政管理法律关系，应当遵循相关市场监督行政管理制度。最高法也关注到日前已有相关行政部门对视觉中国进行了约谈，责令其全面作出整改。

林广海称，应当严格审查照片作品的权利归属证据，并应严格依据著作权法和实施条例及最高人民法院相关司法解释的规定进行审查。要严格审查照片作品首次公开发表的时间，不得仅以当事人自行标注的可修改的时间证据作为判断发表时间的依据。不能仅以水印当作照片作者的署名来认定权利归属，防止片面性和简单化。

关于照片作品侵权判赔金额问题，林广海表示，解决知识产权侵权赔偿数额低的困扰是人民群众普遍而强烈的呼声，著作权案件审判也不例外。照片作品的判赔金额应当以市场价值为基础，市场价值应当以涉案作品的市场正常许可费用等作为参照来确定。当市场正常许可费用无法确定时，应当以近似市场价值为参考。