清华大学：博士生不再强制要求在学期间发表论文

清华大学发布《攻读博士学位研究生培养工作规定》（以下简称《规定》），《规定》不再以学术论文作为评价博士生学术水平唯一依据，并且不再将博士在学期间发表论文达到基本要求作为学位申请的硬性指标。

据《新京报》报道，原《规定》要求博士生达到学校和所在学科的学术论文发表要求方可审议学位。修订后的《规定》要求，“博士生在学期间学术创新成果达到所在学科要求，方可提出学位申请。”

新《规定》鼓励各学科根据实际情况设置必修或选修的博士生教学实践环节（担任助教等），通过在学期间的学习和实践，提高博士生未来从事高校教职的胜任能力。

同时，支持博士生在获得指导教师同意时，“根据个人兴趣选修所在学科要求以外的课程”，培养跨学科创新思维和技能，例如参加学校开设的研究生学术与职业发展能力提升项目。

清华大学各学科和院系在博士生资格考试、选题报告、中期检查、最终学术报告等关键培养环节的质量把关方面已经开展了各具特色的探索和实践。

在现有工作基础上，新的《规定》要求“完善资格考试、选题报告等培养环节的实施细则、考核要求和分流与退出制度”，推进质量控制要求的精细化、规范化，用客观、刚性的依据严格执行博士生分流与退出。

据介绍，新《规定》将用于指导学校各学科的博士生培养方案制订和修订工作，新的培养方案将从2019级博士生开始执行。