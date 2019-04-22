中国开发出世界最高级别海洋系泊链钢

据观察者网报道，中信泰富特钢集团透露，中信泰富特钢集团兴澄特钢历时近3年时间，成功研发出了目前世界最高级别的R6级极限性能系泊链钢，并顺利通过了DNVGL船级社的认证，成为世界首家获得R6级系泊链钢认证证书的企业，也填补了该产品在世界上的空白。

据介绍，R6级海洋系泊链属于极限性能系泊链，目前仅有DNVGL船级社于2018年7月首次公布的R6级系泊链标准进行定义。该标准不仅要求R6级链连续整体热处理后具有高强度和高韧性，而且需要提供在外加电位（阴极保护）条件下的抗氢脆能力。

也就是说，即使有优良的耐海水腐蚀和应力腐蚀性能，也还需要突破国内外一致认定的海水中析氢脆化的禁区。因此，R6级极限海洋链钢的开发成为了国内钢厂乃至终端用户的共同目标，也是推动国家海洋能源进一步发展的关键一环。国家工信部也曾经下达“开发海工材料中强韧性水平最高的R6级系泊链”的课题。

报道称，中信泰富特钢集团董事长俞亚鹏表示，近年来，中信特钢依托科技创新，深耕特钢主业，坚定不移走精品特钢的高质量发展路线，在产业布局、品种结构调整、市场开拓方面均取得了快速发展，为进一步做大、做强、做精特钢产业打下了良好的基础。

中信泰富特钢集团总裁钱刚指出，R6级系泊链钢的研发成功，标志着中信特钢在海洋系泊链钢领域实现了跨越式的发展。中信特钢上下全面专注做强、做大特钢产业，致力针对行业“卡脖子”的难题和关键品种进行重点攻关，担当社会责任，承担国家使命。

