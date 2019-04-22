拼多多商家卖有致癌风险的假冒小猪佩奇床品

“小猪佩奇”是深受小朋友欢迎的卡通形象，在市场上相关的衍生产品也层出不穷。近日，江苏南通警方根据群众举报，捣毁了三个冒用“小猪佩奇”图像，制造伪劣儿童床品，并在某知名电商平台销售的窝点。

据央视新闻报道，南通市公安局港闸分局幸福派出所民警王志恒：“接到报案后，我们花费了大概一个月的时间不间断进行大数据分析，得出了拼多多的三个店铺，总销量超过两万单，销售金额超过60万元（人民币，约12万新元），遍布全国20余个省份。”

民警兵分三路对这三个店铺同时展开了查处，抵达其中一个现场时，店铺老板王某的电脑里还不断有顾客前来咨询购买，店铺里散乱堆放着简易包装的家纺产品，还有些已经打包好但还没有发货的快递。距离该网售点步行不到五分钟的距离内，王某老乡开设的制假工厂也被警方一并控制。工厂内分布着一条完整的生产线，加工出的带有“小猪佩奇”图案的被子、被套等产品杂乱摆放。

“小猪佩奇”权利人代表陈先生表示：“简陋，无法想象，小猪佩奇的一些产品、半成品、残次品都有，产品我看了，质量说句实话不怎么样，很差，就怕这些假冒伪劣的商品对小孩子的皮肤造成伤害。”

警方在现场查获800余件假冒“小猪佩奇”产品现货及加工半成品，并通过嫌疑人的电脑的记录，发现该网店已销售假冒产品5000多单，据王某等人交代，这些产品只在电商平台上销售。目前王某及工厂负责人因涉嫌制假售假已被警方采取强制措施。

南通市公安局港闸分局幸福派出所副所长李响：“这次行动我所共捣毁三个生产窝点，并扣压三套流水线及两万余件假冒商品，成功抓获六名犯罪嫌疑人。”

犯罪嫌疑人刘向根：“在网上看到小猪佩奇的东西感觉挺多，应该好卖。我们的产品有人说做工不好，有退款的，没有人说这个是假货，我们也不知道。今后也了解法律了，对侵权方面的法律知道得更多一点，今后肯定要改正自己。”

专家介绍，假冒床上用品由于商家节约成本，往往使用低劣染料，产品染色牢度不足，且印染中甲醛含量过高，儿童睡眠时汗液会与床上纺织品染料发生化学反应，长期被人体皮肤吸收有导致儿童白血病、肌体中毒甚至致癌的风险，一定要通过正规官方渠道购买，切勿贪一时便宜。