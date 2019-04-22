肖像被擅用作宣传 林志玲终审胜诉获赔50余万

中国裁判文书网今天（22日）发布消息，台湾艺人林志玲肖像权遭侵犯一案有了终审结果。日晶国际汽车科技（北京）有限公司（下称日晶公司）未经许可，在官网使用林志玲肖像进行宣传，终审被北京四中院认定构成侵权，赔偿林志玲各项损失共计51.4万元。（人民币，约10.2万新币）

根据法院审理查明，2016年起，日晶公司未经允许，在其官网、微博、微信公众号以及优酷、腾讯等视频网站，长期、大量发布林志玲的肖像并使用林志玲姓名和肖像制作大量宣传物料，在线下多个经营场所进行产品宣传，在产品展示厅中立有林志玲的人形立牌，墙上、展柜上贴有其肖像。

2018年，林志玲以侵权为由，将日晶公司起诉至法院，要求停止侵权并进行赔礼道歉和相关赔偿。

北京互联网法院一审认为，日晶公司存在侵害原告肖像权、姓名权的过错行为，因此给林志玲造成不良影响和巨大经济损失。法院一审认定日晶公司侵犯了林志玲的肖像权和姓名权，判决其删除所有侵权文章、视频，通过其官方网站、自媒体以及全国发行的报纸向林志玲赔礼道歉，同时赔偿林志玲经济损失、维权费用共计51.4万余元。

一审后日晶公司提出上诉。

北京四中院二审审理认为，林志玲作为知名艺人，在国内乃至海外华人地区均具有较高的知名度。作为一种营销手段，使用林志玲的肖像和姓名，利用其名人的影响力提升产品知名度，可为相关企业带来实际商业利益。因此，林志玲的肖像和姓名具有较高的商业价值，当上述权利遭受侵害时，侵权人应当赔偿相应的经济损失。

法院指出，由于互联网具有传播快、覆盖广的特点，其影响力远超其他传统媒体，故利用互联网侵犯肖像权、姓名权所造成的损害后果更为严重。四中院二审驳回日晶公司上诉，维持原判。