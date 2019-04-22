中国两部门新通知：进一步做好受污染耕地安全利用工作

中国农业农村部今天（22日）在网站上发布关于进一步做好受污染耕地安全利用工作的通知。

据农业农村部网站发布的消息，这份来自农业农村部办公厅和生态环境部办公厅的通知指出，2016年以来，中国各地区、各部门全面实施《土壤污染防治行动计划》（又称“土十条”），取得阶段性进展，一些地区耕地污染加重趋势得到初步遏制，耕地土壤环境风险得到进一步管控。

不过，通知也称，中国各地区进展不平衡，部分地区在耕地土壤污染防治上存在责任不清、任务压实不够、资金途径不畅、实施进度滞后等问题。为进一步统一思想认识，明确主体责任，狠抓各项措施落实，确保完成“土十条”有关目标和任务。

通知提到进一步分解落实受污染耕地安全利用任务。现阶段基于全国农产品产地土壤重金属污染普查和相关调查结果，进一步明确细化各省受污染耕地安全利用（包括严格管控和治理修复）目标任务。全国土壤污染状况详查结果出来后，再根据详查结果进行适当调整。

通知也提及建设受污染耕地安全利用集中推进区。根据全国农产品产地土壤重金属污染普查结果，各省在本行政区域耕地污染集中连片地区，建设受污染耕地安全利用集中推进区（包括安全利用、严格管控和治理修复），不少于本省土壤污染防治责任书目标任务的10%。

通知提及的其他事项包括，切实提高思想认识、强化重金属等污染源管控、推进耕地土壤环境质量类别划分、加强资金筹措、核算受污染耕地安全利用率，以及强化工作推进。