习近平：要正确认识面临的短板问题

中国国家主席习近平今天（22日）指出，要正确认识面临的短板问题，聚焦短板弱项，实施精准攻坚。

据新华社报道，习近平今天上午主持召开中央财经委员会第四次会议。会议指出，要强化宏观政策逆周期调节，财政政策要加力提效，减税降费要尽快落实到位，货币政策要松紧适度，根据经济增长和价格形势变化及时预调微调，加大对实体经济的金融支持。

报道全文如下：

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平4月22日上午主持召开中央财经委员会第四次会议，研究全面建成小康社会补短板问题和中央经济工作会议精神落实情况。习近平在会上发表重要讲话强调，全面建成小康社会取得决定性进展，要正确认识面临的短板问题，聚焦短板弱项，实施精准攻坚。要勇于破题、善于解题，抓好中央经济工作会议精神的贯彻落实。

中共中央政治局常委、国务院总理、中央财经委员会副主任李克强，中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央财经委员会委员王沪宁，中共中央政治局常委、国务院副总理、中央财经委员会委员韩正出席会议。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋参加会议。

会议听取了国家发展改革委、国家统计局、生态环境部、国务院扶贫办、中央农办和农业农村部关于全面建成小康社会补短板问题的汇报，听取了国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、中国人民银行等部门关于中央经济工作会议精神落实情况的汇报。

会议指出，党的十八大以来，我们党把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，攻坚克难，砥砺前行，全面建成小康社会取得历史性成就。自改革开放之初党中央提出小康社会的战略构想以来，经过几代人接续奋斗，总体而言，我国已经基本实现全面建成小康社会目标。目前，全面建成小康社会也有一些短板，必须加快补上。工作中，要把握好整体目标和个体目标的关系，把握好绝对标准和相对标准的关系，把握好定量分析和定性判断的关系。要在科学评估进展状况的基础上，对全面建成小康社会存在的突出短板和必须完成的硬任务进行认真梳理，主要是老弱病残贫困人口、深度贫困地区等方面短板明显，要切实加大工作力度。

会议强调，现在距全面建成小康社会收官还有不到两年时间，要集中优势兵力打歼灭战。要全面完成脱贫攻坚任务，把扶贫工作重心向深度贫困地区聚焦，在普遍实现“两不愁”的基础上，重点攻克“三保障”面临的最后堡垒。要解决好重点地区环境污染突出问题，打好污染防治攻坚战，实现到2020年的阶段性目标。要加快民生领域工作推进，加大对义务教育、基本医疗、住房和饮水安全、育幼养老等方面投入，解决好部分群众急迫的现实问题。要健全社保兜底机制，完善最低生活保障制度，实现应保尽保，确保兜住基本生活底线。各级党委和政府要认真履行主体责任，各级领导干部要咬定目标、真抓实干，团结带领广大人民群众不懈奋斗。各地发展水平有差异，全面建成小康社会收官阶段的工作也应各有侧重。我们既要为全面建成小康社会跑好“最后一公里”，又要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，实现“两个一百年”奋斗目标有机衔接。

会议指出，一年一度的中央经济工作会议是党中央领导经济工作的重要方式。贯彻落实中央经济工作会议精神，既是做好经济工作的要求，也是重大政治责任。各地区各部门在贯彻落实会议精神上做了大量工作，总的效果是好的。对会议提出的一些重大思路、举措要进行细化，突出抓好重点工作落实。要深化供给侧结构性改革，巩固“三去一降一补”成果，增强微观主体活力，提升产业链水平，畅通国民经济循环。要强化宏观政策逆周期调节，财政政策要加力提效，减税降费要尽快落实到位，货币政策要松紧适度，根据经济增长和价格形势变化及时预调微调，加大对实体经济的金融支持。要打好三大攻坚战，按照既定部署，尽锐出战，确保取得重要进展。要推动改革开放取得新的重大成果，善用高水平开放倒逼深化改革，提升市场化法治化营商环境。要抓住用好新机遇，加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，深化改革开放，加快绿色发展，参与全球经济治理体系变革，更多在推动高质量发展上下功夫。

会议强调，学习领会中央经济工作会议精神是贯彻落实的前提，要入脑入心，领悟精神实质。要建立健全任务分工、汇报协调、督促检查等相关工作机制。各地区各部门要根据会议精神和自身职责及时主动开展工作，善于把党中央精神同本地区本领域的实际有机结合起来，把党中央要求具体化。要坚决破除形式主义、官僚主义，防止口号喊得震天响，落实起来轻飘飘；防止弄虚作假、投机取巧。

中央财经委员会委员出席会议，中央和国家机关有关部门负责同志列席会议。