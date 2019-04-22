反驳“一带一路”债务陷阱论：没有任何国家陷入债务陷阱

针对“一带一路”沿线国家陷入中方“债务陷阱”的说法，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室综合组组长肖渭明今日（4月22日）在国新办发布会上反驳说，共建“一带一路”倡议提出以来，没有任何国家因为参与“一带一路”建设背上所谓债务负担，落入“债务陷阱”。

据《新京报》报道，此前有观点认为，参与“一带一路”建设的国家因向中国超量举债，而陷入债务陷阱。

对此，肖渭明表示，共建“一带一路”倡议提出以来，没有任何国家因为参与“一带一路”建设背上所谓的债务负担，落入所谓的债务陷阱。相反，凡是参与“一带一路”建设的国家，都得到了很快速的发展。所以，所谓“债务陷阱”是个伪命题。

发布会上，肖渭明对“一带一路”建设项目是否绿色环保的疑问，也作出了回应。他说，推动建设绿色丝绸之路是共建“一带一路”倡议的重要内容之一。近年来，中国“走出去”的企业不论是基础设施投资，还是产业投资，都践行着绿色环保理念，特别是水电、火电、公路港口建设，都按照绿色环保的理念，有序推进项目实施。

他表示，下一步中国愿与各方继续践行绿色发展理念，深化生态环境保护国际合作，共同应对气候变化，加强生态系统保护和修复，发展绿色金融。