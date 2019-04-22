中国近18%陆地国土建成自然保护地

中国国家林业和草原局今天（22日）发布的数据显示，目前，中国各类自然保护地逾1.18万个（不包含近五万个自然保护小区），总面积覆盖了中国陆域面积的近18%，覆盖了中国90%的自然生态系统类型、85%的国家重点保护动物和86%的国家重点保护植物种类。

据中新社报道，今年4月22日是第50个世界地球日。自然资源部副部长库热西?买合苏提在当日的主题宣传活动上表示，半个世纪以来，这一呼吁热爱地球环境的运动已经演变为席卷全球的绿色风暴，让越来越多的人认识到保护环境、珍惜自然对人类未来的重要性。今年世界地球日的主题是“珍爱美丽地球，守护自然资源”。

森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物，这些自然资源共同构成了陆地生态系统的主体。其中，自然保护地是中国自然生态系统最重要、最精华、最基本的部分，在维护国家生态安全中居首要地位。

上世纪80年代以来，中国相关部门（系统）分别建立了以保护野生动植物资源和各类生态系统为目的的自然保护区、风景名胜区、地质公园等，成为中国自然保护地的基础构成。

目前，中国特色自然保护地体系建设已全面启动。中国目前有国家公园体制试点10个，国家级自然保护区474处，国家级风景名胜区244处，世界自然遗产13项，自然和文化双遗产4项，世界地质公园39处，国家级海洋特别保护区71处。

官方还在全国范围内集中开展自然保护地大检查，摸清各类自然保护地底数和管理薄弱环节，排查和预防整治自然保护地内违法违规情况。推动建设保护地统一监测监管平台，形成涉及自然保护区疑似违法违规开矿遥感监测结果的月度报告，探索建立自然保护地督查机制。

当日，在世界地球日主题宣传活动上，自然资源部公布，将聘任张洪涛等33位专家为2019年度自然资源首席科学传播专家，还评选出《跟地质学家去旅行》等36部优秀科普图书。