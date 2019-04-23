售台F-16V战机 美前官员：现在就是正确的时机

针对中国大陆军力不断增强以及其军队对台集结，有美国白宫前官员昨天表示，对于台湾提出购买F-16V战机一事，只要美国国防部认为理由充分，售台F-16V战机是“这个时间点的正确决定”。

据《自由时报》消息，华盛顿智库布鲁金斯研究所（Brookings Institution）今天当地时间23日举办研讨会探讨美中关系40年，前中央情报局中国分析师韦德宁（Dennis Wilder）于会中谈及台湾议题时指出，从北京政府针对新疆的行动，可以看到大陆当局态度的转变，他个人对北京未来对台湾政策是否也会有所调整感到担心，并指美方必须对此做好准备，全面的思考台湾海峡的吓阻能力，特別是大陆正不断增强军力。

韦德宁于会后接受媒体访问时进一步谈到美国政府对台政策，他认为特朗普政府对台湾释出的信息仍混乱，应尽快形塑对台政策。至于台湾提出购买F-16V战机一事，韦德宁表示，美方基于《台湾关系法》承诺协助台湾自我防卫，随着大陆持续增强军力以及大陆军队对台集结，只要美国国防部认为理由充分，现在军售台湾是正确的时机，看不出为何不应售台F-16V战机，这是“这个时间点的正确决定”。

前美国国防部亚太事务助理部长施大伟（David Shear）表示，台湾提出购买F-16战机符合台湾军事需求，美方也鼓励台湾方面致力于发展可负担、不对称战力以面对来自中国大陆的挑战，美方在考量是否军售F-16V战机时，也会考量台湾在维持吓阻力上的需求所应做的努力，并确保募兵制成效。