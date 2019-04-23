李锐日记捐胡佛研究所 遗孀起诉继女李南央

据中国独立记者高瑜21日在其推特（Twitter）上透露，中共元老李锐逝世后，其妻子张玉珍4月2日向北京西城区法院起诉李锐的女儿李南央，认为后者擅自处分李锐日记等文稿原件，要求由其本人继承。对此，李南央聘请北京华一律师事务所律师夏楠应诉。

据网媒香港01报道，中共已故领导人毛泽东的前秘书李锐于2月16日在北京逝世，享年101岁。其在美国的女儿李南央表示，已按父亲意愿，将他逾一千万字的历史资料，捐予美国史丹福大学胡佛研究所。

不过，高瑜透露，李锐遗孀张玉珍在北京西城区法院对李南央提起诉讼，诉求判决李锐全部日记、信件、工作笔记等文稿原件（1935年至2018年）由她继承。

据网上曝光的西城区法院受理案件通知书显示，张玉珍起诉李南央继承纠纷一案，法院已决定登记立案。

李南央发表公开信，称日记“交胡佛馆存”是李锐本人的决定，并且聘请律师夏楠应诉。据高瑜在推特公布了李南央的律师给张玉珍的回覆函。信中认为，张玉珍所称其“擅自”处分不是事实。李锐早在2017年就明确表示，让李南央将其日记转交美国斯坦福大学胡佛馆留存，这是民事赠予，而非遗产处分。同时，李锐也明确认可由李南央编辑并在美国出版《李锐日记》。