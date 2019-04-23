韩国瑜：此时无法参加接受国民党现行制度初选

高雄市长韩国瑜刚刚表示，他此时无法参加接受国民党现行制度的初选，但对“中华民国”的发展及守护，“我愿负起责任，不计个人得失荣辱，只愿能够改变台湾”。

韩国瑜上述谈话表明他愿参选2020年总统，但须国民党中央妥适解决党内初选问题，尤其鸿海董事长郭台铭等人坚决主张举办党内初选。

韩国瑜今天（23日）在声明中并指出，长久以来政治权贵热衷于密室协商，已经离人民越来越遥远了，台湾的政治改革已经刻不容缓。希望党内高层都能够体察民意，关注社会脉动，重视庶民经济，勿忘世上苦人多。

韩国瑜在发表简短声明后，不接受提问便离去。高雄市新闻局长王浅秋表示，韩把所有的心意都放在声明裡头了。

对于韩国瑜发布声明表达对高雄及“中华民国”的未来发展关心与使命感，国民党中央表示肯定。

关于2020年总统大选，国民党指出，该党党内初选办法将由中常会充分讨论决议后实施，盼望韩国瑜亦能参与初选。

国民党中央在韩国瑜访美返台前，抢先为郭台铭搭舞台解决党籍等问题，让外界有“卡韩”的感觉。韩国瑜的妻子李佳芬昨晚被媒体询问时坦言，这不是三言两语可以回答的，“他就是一个做事情很光明磊落的人，背后被开枪的感觉真的很不舒服。”

民进党新闻部主任丁允恭也针对韩国瑜的声明指出，每个人都有参选的权利，而不管国民党最终人选是谁，民进党都有信心提出最强人选应战。

他说：“然而，县市首长还是以市政为优先，做好市政才是重点，韩国瑜的市政成绩还没看到，他应该要做好他市长的工作，落实对市民的承诺才对。”

韩国瑜声明全文如下：

1，首先，对一路走来，鼓励、支持、爱护韩国瑜的海内外朋友，深深表示感谢！

2，在担任高雄市长的这段日子中，我深刻的体会到只有台湾好，高雄才会更好。只有台湾能改变，我才能真正改变高雄！

3，对于国民党2020年总统大选，此时此刻，我无法参加现行制度的初选。

4，长久以来政治权贵热衷于密室协商，已经离人民越来越遥远了，台湾的政治改革已经刻不容缓。希望党内高层都能够体察民意，关注社会脉动，重视庶民经济，勿忘世上苦人多。

5，我生在台湾、长在台湾，死在台湾，未来也会埋在台湾，我热爱中华民国，对中华民国的发展及守护，我愿负起责任，不计个人得失荣辱，只愿能够改变台湾。愿天佑台湾人民、天佑中华民国。

（《联合早报》记者庄慧良、黄顺杰台北报道）