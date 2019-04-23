2018新收知识产权案超33万件

昨日（22日），最高人民法院发布《中国法院知识产权司法保护状况（2018）》（即白皮书）。白皮书指出，一年来，各类知识产权案件数量急剧增长，案件审理难度增大。数据显示，2018年，人民法院共新收一审、二审、申请再审等各类知识产权案件334951件，审结319651件（含旧存），比2017年分别上升41.19%和41.64%。其中，竞争类一审案件数量 (含垄断民事案件)增幅最为显著，同比上升63.04%，达到4146件。

据《新京报》报道，2018年，地方各级人民法院共新收和审结知识产权民事一审案件283414件和273945件，分别比2017年上升40.97%和41.99%。

其中按类型来看，新收著作权案件超过19万件，达195408件，同比上升42.36%。新收专利案件21699件，同比上升35.53%；商标案件51998件，同比上升37.03%。

地方各级人民法院共新收和审结知识产权民事二审案件27621件和26288件，同比分别上升26.60%和28.08%；共新收和审结知识产权民事再审案件223件和221件，同比分别上升189.61%和301.82%。