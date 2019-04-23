上海成全国首个中国联通5G试用城市 已建基站500个

中国上海市市长应勇今天（23日）透露，目前该市已建设5G基站500个，并与中国联通签署5G战略合作备忘录，成为全国首个中国联通5G试用城市。

据中新社报道，4月23日，“2019上海5G创新发展峰会暨中国联通全球产业链合作伙伴大会”在沪启幕，应勇在会上透露了上述消息。据悉，上海正积极运用5G等新一代信息技术，赋能产业转型升级；预计到2021年，上海市累计建设3万个5G基站，实现5G网络在全市深度覆盖，打造5G网络建设先行区。

中国联通集团董事长王晓初当天发布了“7+33+n”5G试验网络部署，即在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、雄安等7座城市核心区域连续覆盖，在33个城市实现热点区域覆盖，在n个城市定制5G网中专网，搭建各种行业应用场景，为合作伙伴提供更为广阔的试验场景，推进5G应用孵化及产业升级。

上海市政府和中国联通23日签署的协议显示，到2021年，中国联通将在上海投资150亿元人民币，加大5G网络的规模部署及创新应用，全力助推上海打造“双千兆宽带城市”，不断增强信息化对上海城市国际竞争力和软实力提升的支撑作用。

此外，中国联通还在会上宣布成立“5G应用创新联盟”，成员包括多领域的数十家前沿公司；同时，与西班牙电信集团（TEF）、日本电报电话公司（NTT）、法国电信集团（Orange）、英国电信（British Telecom）等多家国际知名运营商和数字服务供应商共同成立“5G国际合作联盟”。