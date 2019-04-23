习近平：国家间有事多商量好商量 不能动辄诉诸武力

据新华社报道，今天（4月23日）上午，中国国家主席习近平在青岛集体会见应邀出席中国人民解放军海军成立70周年多国海军活动的外方代表团团长，代表中国政府和军队向出席活动的各国海军官兵表示热烈欢迎。

习近平指出，当前，以海洋为载体和纽带的市场、技术、信息、文化等合作日益紧密，中国提出共建21世纪海上丝绸之路倡议，就是希望促进海上互联互通和各领域务实合作，推动蓝色经济发展，推动海洋文化交融，共同增进海洋福祉。中国军队愿同各国军队一道，为促进海洋发展繁荣作出积极贡献。

习近平表示，我们要像对待生命一样关爱海洋。中国全面参与联合国框架内海洋治理机制和相关规则制定与实施，落实海洋可持续发展目标。中国高度重视海洋生态文明建设，持续加强海洋环境污染防治，保护海洋生物多样性，实现海洋资源有序开发利用，为子孙后代留下一片碧海蓝天。中国海军将一如既往同各国海军加强交流合作，积极履行国际责任义务，保障国际航道安全，努力提供更多海上公共安全产品。

习近平说，海纳百川、有容乃大。国家间要有事多商量、有事好商量，不能动辄就诉诸武力或以武力相威胁。各国应坚持平等协商，完善危机沟通机制，加强区域安全合作，推动涉海分歧妥善解决。这次多国海军活动，将召开以“构建海洋命运共同体”为主题的高层研讨会，希望大家集思广益、增进共识，努力为推动构建海洋命运共同体贡献智慧。

泰国海军司令乐猜海军上将代表来华参加中国人民解放军海军成立70周年多国海军活动的各国代表团团长，对习近平主席拨冗会见表示衷心感谢。他说，热烈祝贺中国人民解放军海军成立70周年，感谢中国政府、军队和海军在推进构建人类命运共同体，包括海洋命运共同体方面作出的积极贡献和不懈努力，坚信海洋命运共同体理念和倡议必将推动各国海军携手合作，为维护海洋和平与繁荣作出时代的贡献。