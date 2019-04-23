人社部：能够保证养老金的长期按时足额发放

据新浪财经报道，今天（4月23日），中国人力资源和社会保障部召开2019年第一季度新闻发布会。

针对此前社科院报告提出的2035年养老保险金将要用光的问题，人社部养老保险司司长聂明隽指出，对于养老保险可持续发展问题，中央高度重视，未雨绸缪，已经制定了一系列积极的、综合的、科学的应对措施，完全能够保证养老金的长期按时足额发放，完全能够保证制度的健康平稳运行。

聂明隽介绍，我们国家已经进入了老龄化社会，2018年末全国60周岁以上人口是2.49亿，占总人口的比例是17.9%，其中65周岁以上是1.67亿人，占总人口的比例是11.9%。在人口老龄化的大背景下，对养老保险的影响比较深，最主要的影响就是养老保险的抚养比呈逐年下降的趋势。

聂明隽说：“上个世纪90年代，大概是5个人养1个人，到2018年底已经下降到2.66个人养1个人。抚养比下降意味着缴钱的人少了，领钱的人多了，如果持续下去，不采取积极应对措施，会对养老保险的可持续发展产生压力和挑战。”

对于如何保障养老保险制度的可持续性，聂明隽介绍，通过实施降低社保费率综合政策，做大养老保险的“蛋糕”，形成企业发展与养老保险制度发展的良性循环；通过实施基金中央调剂制度，均衡地区之间的养老保险负担，帮助困难地区确保发放；不断增加战略储备基金，今后还将继续做大做强；各级财政对基本养老保险的资金投入是逐年增加的；养老保险其他改革正在稳步推进。

当前企业养老保险的运行总体是平稳的，基金当期收大于支，滚存结余不断增加。2018年末，企业养老保险基金累计结余达到了4.78万亿元，有比较强的保障能力。目前，全国社保基金已有2万亿左右的战略储备，而且划转部分国有资本充实社保基金的工作已经启动，今后还将继续加大划转力度。今年中央财政安排企业养老保险的预算资金达到了5285亿元，同比增长9.4%，地方财政也相应做出了资金安排。

聂明隽强调，可以明确地讲，我们对化解未来的支付风险是有准备的，制度的可持续发展是可以保证的。请大家放心，也请广大的退休人员放心。