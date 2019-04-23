中国联通：在北上广深等七个城市开通5G试验网络

据澎湃新闻报道，今天（4月23日），在中国联通和上海市政府联合主办上海5G创新发展峰会暨中国联通全球产业链合作伙伴大会，中国联通董事长王晓初在会上宣布，中国联通5G试验网络在上海等七城市开通，标志着上海成为全国首个中国联通5G试用城市。

同时，中国联通发布了“7+33+n”5G试验网络部署，即在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、雄安等7座城市核心区域连续覆盖，在33座城市的热点区域和X座城市行业应用区域提供5G网络覆盖，为合作伙伴提供更为广阔的试验场景，推进5G应用孵化及产业升级。