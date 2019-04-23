亲韩人士分析：不排除韩国瑜被征召参选2020

高雄市长韩国瑜今早（23日）表态，说“此时此刻，我无法参加现行制度的初选”。有台湾媒体引述的亲韩人士解读指出，韩国瑜未放弃参选意愿，声明提到无法参加初选，等于是愿意有条件承担，若需要他出马，不排除被征召参选2020。

据台湾《苹果日报》报道，这名亲韩人士指出，韩国瑜只是表明无法参与现行初选，至于党中央要透过协调，将韩国瑜被动纳入民调，或直接征召他，这不是韩国瑜可以置喙的，要靠党中央的智慧去解决。

另一名与韩国瑜夫妇友好的人士也指出，自去年市长选举结束后，韩国瑜夫妇认为韩能当上市长，必须对市民有交代，为高雄尽力付出，但初选以来，两人已受够了党中央用宫廷政治解决问题，既要韩国瑜出面参选，却没有替他排除万难，“目前提出的制度，没一个是他可以选的选项”，才会让李佳芬感慨良多。该人士的说法，等于暗指唯有征召一途，才能让韩国瑜正正当当参选2020。

韩国瑜在声明中也提到，长久以来政治权贵热衷于密室协商，已经离人民越来越遥远了，台湾的政治改革已经刻不容缓，“希望党内高层都能够体察民意，关注社会脉动，重视庶民经济，勿忘世上苦人多”。近韩人士分析，韩国瑜去年参选市长，在缺乏资源下带领党内打了一场不一样的选战，也改变党内选风。不过，在鸿海董事长郭台铭参选之后，过程中有前总统马英九、党副主席郝龙斌居中牵线，难免让外界认为，又再度走回好不容易摆脱的旧政治，对于这半年多来所经营的社会形象已经打了折扣。