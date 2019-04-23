郭台铭：国民党中央可为韩国瑜打造方便参加初选的规则

人在海外的鸿海董事长郭台铭就高雄市长韩国瑜今早（23日）发表的声明回应时说，他对于韩国瑜在权贵政治热衷于密室协商方面的嫌恶表示非同认同。郭台铭也认为，国民党中央大可将韩国瑜所表达的意愿纳入考量，为韩国瑜打造方便参加初选的前提或规则。

据郭台铭面簿发布的消息，郭台铭说，他对于韩国瑜的表态发表五点声明，其中一个是他非常认同韩国瑜对于“长久以来权贵政治热衷于密室协商”的嫌恶回应，并说“在我宣示参选这几天以来，深有同感”。他解释，党中央至今连一个最简单的初选规则，都还千变万化不能确定，“这对我一个一辈子办实业、做实事的政治素人来说，实在难以想像”。

郭台铭就此呼吁党中央在初选制度上开大门、走大路，尽速全面公平、公正、公开决定初选规则。他说：“我想党中央大可将韩市长所表达的意愿纳入考量，为他打造方便参加初选的前提或规则，因为国民党的团结才是我最衷心的期盼。”

郭台铭在帖文中强调，“只有中华民国的胜利，才有国民党的胜利”，并称国民党现在和以后的一切作为，都必须坚守这个“中华民国优先”的思维，国民党必须为“中华民国”服务，为了朝着“中华民国胜利”的总目标前进。

他认为，国民党党内的民主初选是要让选民对比目前胡作非为的民进党，看看他们的面貌，并称“我们要的不只是国民党的民主胜利，我们要的更是中华民国的民主胜利”。

郭台铭接着称自己为一个热爱“中华民国”的国民党党员，并说：“我诚心希望所有党内有意愿，有声望且有能力的优秀同志，都能一起进到民主初选制度中来公平且良性的竞争，最后无论是谁出线，我相信只要是公平、公正、公开民主程序产生的党提名人，都必然能团结全党重回执政。”

他最后表明，经由公平，公正，公开的民主程序，他一定会走完国民党党内的民主初选，而且有信心带领国民党最后赢得总统大选，让“中华民国”重新回到和平、安全、经济、未来的发展正道。