江西电视台10个月内七人落马

据网媒“香港01”报道，江西省纪委省监委网站昨天通报称，江西广播电视台电视剧部主任、江西电视剧制作有限公司总经理辜建刚涉嫌严重违纪违法，经省、市纪委监委指定，目前正接受南昌市青云谱区纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，辜建刚生于1962年1月，长期在江西电视台工作，曾任江西电视台电视剧部干部、红土地影视制作社总经理、电视剧制作中心主任等职，2010年4月出任江西电视剧制作有限公司总经理，2014年6月兼任江西广播电视台电视剧部主任，直至此次通报被查。

据了解，自去年6月以来，江西广播电视台（包括其前身“江西电视台”）至少已有七名领导干部落马，其中包括一名台长和两名副台长。2018年11月14日，江西广播电视台原党委书记、台长杨玲玲涉嫌严重违纪违法，被官方通报正接受江西省纪委监委纪律审查和监察调查。

而在2018年9月和11月，江西广播电视台副台长李建国和另一名副台长张晓建，先后被通报涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。两人目前已被通报处分和“双开”，均因为涉嫌受贿罪移送检察机关审查起诉，罪状包括收受下属红包礼金、利用职权在职务晋升等方面为他人谋取利益、个人生活腐化堕落等。