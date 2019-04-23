日本前首相鸠山由纪夫：日中合作将对“一带一路”倡议实施起推动作用

“‘一带一路’倡议对促进地区繁荣与和平具有重要意义。日中在第三国，尤其是在发展中国家开展各种合作，将对‘一带一路’倡议的实施起推动作用。”日本前首相、东亚共同体研究所理事长鸠山由纪夫日前在东京接受专访时说。

新华社报道，鸠山说，2013年，中国领导人提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议，日媒对此高度关注并广泛报道，他本人从那时起就非常关心这一倡议。

“‘一带一路’倡议可以说是古代丝绸之路的现代版。历史上，丝绸之路对日本也产生了很大影响，现代丝绸之路也应该与日本有关。”鸠山非常赞成通过促进地区繁荣来维护地区和平，积极评价“一带一路”倡议提出以来相关国家在政策沟通、设施联通方面取得的成绩。

鸠山从2016年开始受邀担任亚洲基础设施投资银行（亚投行）国际咨询委员会委员。他高度评价亚投行的作用，“亚投行从金融、资金方面支持‘一带一路’倡议，使得这一倡议由布局谋篇走向切实实施，一步一步致力于为地区创造繁荣”。

鸠山将来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，他对此十分期待。谈到对“一带一路”倡议未来的展望以及日中开展相关合作的可能性，鸠山表示，去年以来，日方对参与“一带一路”建设表现出积极态度，日中在推动“一带一路”合作方面也有积极进展。“日中在‘一带一路’倡议下开展合作，日本应该找到自己的角色，比如提供一些经验和技术。”