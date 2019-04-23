贝克麦坚时：中美贸易摩擦持续 惟逾六成企业拟增加对外投资

据路透社报道，国际律师事务所——贝克•麦坚时周二发表报告指出，尽管中美贸易摩擦持续，且合规负担加重，但63%的中国企业计划在未来两年内增加10%以上的对外投资。

该报告的编纂是基于对600位企业最高管理层及董事级别高管的调查，这些高管来自中国大陆、香港、新加坡、日本、马来西亚、印度及澳大利亚等地，调查内容为受访者对企业经营所面临的关键难题与挑战的看法以及他们的未来投资战略。

超过半数的受访者表示，和过去两年相比，他们对在未来两年进行跨境上市、并购与其他离岸投资的关注大大增加，另有35%的受访者表示“在一定程度上更感兴趣”。

中国大陆企业家对其海外投资支出仍相当有信心，其中63%的受访者表示，他们计划在未来两年内增加10%以上的对外投资，而19%的受访者预计这一增长率在1%至10%之间。

近年，中国在海外的投资迅速增长，部分原因与“一带一路”倡议有关。贝克•麦坚时并购部合伙人邬美珍指出，中国企业仍在积极进行“一带一路”倡议相关的投资，东南亚仍是其投资的关键区域，基础设施与电力投资占主导地位，其次是制造业、金融服务与电子商务投资。

“一带一路投资预计在未来一到两年内活跃起来，涉足更多司法管辖区及行业。”她说，“在中期，即三到五年的时间里，我们可能会开始看到中国企业退出部分一带一路投资。”

谈及一带一路项目融资时，贝克•麦坚时大型项目部亚太区负责人Martin David指出，尽管中国的银行持续为大部分项目提供融资，但有迹象表明，越来越多的国际商业银行与中国的银行合作提供贷款。

他并称，“我们预计2030年将有很大一部分一带一路倡议相关专案不仅由中国国有资金提供融资，还将有私人资本、多边银行、出口信贷机构及外国银行参与合作。也就是说，中国贷方可能始终是各一带一路专案的核心组成部分。”

调查还显示，就企业意向投资地区而言，东南亚、印度半岛及北美是焦点区域。欧洲整体而言也获得了投资方较高的关注度，但值得注意的是，英国并不位列其中。

当被问及企业的三大主要投资目的地时，亚太地区69%的受访者提及东南亚，只有1%的受访者提到英国。在200家来自中国大陆与香港的企业和100家来自澳大利亚的企业中，没有一家受访者表示英国在其心中的投资目的地排行中位列前三。新加坡、马来西亚、印度与日本的受访者也普遍对英国不感兴趣。