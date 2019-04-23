马云：沙漠里的梭梭树就是企业家精神

马云今天（23日）在甘肃敦煌举办的2019年中国绿公司年会上，用梭梭树比喻企业家精神：“在沙漠里面看到梭梭树，我似乎感受到了它坚强的生命力，不断适应环境，我看到了拼搏的精神、求活的欲望。梭梭树就是我们今天的企业家精神。”

据新浪科技报道，马云说，梭梭树一开始看起来就像稻草，根本没有机会活下来。“但是我发现，这些树种下去以后，经过三年，长出了一点绿苗，长出一点点强大的生命力，它不仅自己活下来了，它还能固沙、治沙。”

每一个企业都应该像沙漠里的梭梭树一样，“不管经济形势多么糟糕，不管商业生态多么不好，但是今天比昨天、比过去任何一年都好，我们学会生存、学会适应环境、学会不放弃理想、学会用好团队、学会服务好客户，这是做企业的基本的初心和出发点。”

马云说，上世纪我们追求大企业，这个世纪必须追求好企业，好企业的强是可持久的。他说：“做大做强是结果，我们应该是做好企业，这是最重要的关键。上个世纪我们都追求大，追求强，强很容易给人感觉是蛮横、无理，今天迫切需要思考怎么做好企业，让客户满意，让社会满意，让员工满意，自己满意，家人满意，只有这样的好企业才能持久。”

回顾历史，中国历史上最早的一批商人和探险家就是从丝绸之路走向西亚和欧洲。马云说，企业家就是经济领域里面的探险家，做企业需要相当大的勇气。生生不息的企业家精神，就是探险家精神。

他对在座的企业家表示，当今社会问题很多、挑战也很多。未来困难就是机遇、抱怨就是机遇，企业家就应该诞生在困难的时候去解决问题。今年，脱贫、中美贸易、一带一路、数字经济将是四大机遇。