“脆皮安全帽”当事人靠直播打赏暂时维持生活

“脆皮安全帽”事件的主人公窦师傅近日身处舆论风暴，他表示自己近期找不到工作，已无法正常生活，进行网络直播是他目前唯一可以维持生活的办法。

据澎湃新闻报道，4月22日晚，窦师傅在他一直活跃的某视频平台上进行直播，这是安全帽事件发酵后他第一次上线直播。直播中，他像以前一样展示唱歌等才艺。不少网友刷礼物打赏，他逐一感谢。

4月23日，窦师傅表示，进行网络直播，这是他目前唯一可以维持生活的办法。为了能吸引更多的人来看直播，他开通了个人微博，并开通了打赏功能。

截至4月23日11时，他的个人微博粉丝已突破千人。

一天多的时间，窦师傅通过视频平台直播和微博收入超千元（人民币，下同）。窦师傅表示，有好心人士主动加他微信，发红包对他表示支持。

尽管关注度上升，直播收入翻倍，但窦师傅称，他很清醒，依靠这些是不真实的，热度过了将一切如旧，“我不想当网红，我也当不了网红，我还是要出去工作的”。

窦师傅当前没有工作，处于“无工可找”的状态。有热心人和公益组织看到相关报道后想为窦师傅提供工作。对此，窦师傅均婉拒。“这件事情发生后，我不敢相信任何人”。

事件源于一段安全帽视频。4月11日，窦师傅在某视频平台上传一段名为“一线工人安全帽”的短视频。视频中，他手持两个安全帽，并介绍说，黄色的是一线工人的安全帽，红色的是领导安全帽。现场演示结果显示，两个安全帽猛烈碰撞后，黄色安全帽顶部直接被砸碎，红色的却完好无损。

视频很快被广泛传播，引来公众对安全帽质量的担忧。中国应急管理部其后在官方微博转发视频并表示：“如果连工人的安全帽都不安全，又怎么能够实现生产安全呢？落实企业安全生产主体责任，决不能流于形式，浮于表面。”