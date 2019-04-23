国民党中常委将提案 要求韩国瑜和初选参与者被纳入提名民调

有台湾媒体报道，为解决国民党总统提名困局，帮党中央解套，以及替高雄市长韩国瑜、鸿海董事长郭台铭开路，国民党中常委曾文培将于明天（24日）中常会上提案，要求党中央安排三至四家民调公司进行民调，并将所有已经表达初选意愿的国民党总统参选人以及韩国瑜共同纳入民调，以找出最强人选。

据台湾《自由时报》报道，曾文培说，基于党员在党有需要时有义务也有责任为党所用，同时顺应部分基层党员要求，未来总统提名采行全民调时，应该主动纳入韩国瑜，与其他已经表达参加初选意愿的参选人，一起做民调，以期找出可以代表国民党参选明年总统大选的最强人选，第一轮民调结果如果领先者与其他人差距超过5％，就予以直接提名，如果领先差距在5％以内，就再做第二轮民调，由民调最高者出线。

他还说，如果党中央在办理民调事宜有经费上考量或不足，得由中常委协助进行特别募捐。

曾文培还认为，鉴于主要竞争政党在6月之后才有可能确定人选，国民党应该延后至6月再办理相关程序。

另一位中常委姚江临指出，明天他也会提案要求把过去中常会已经通过排除全民调，采行民调、党员投票各占七成与三成的游戏规则，改为采行全民调方式。