旺旺被指11年来获中国大陆补助 陆委会：相关疑虑宜由企业说明

有面簿专页声称，知名台企旺旺近11年来积极领取中国大陆补助。陆委会发言人邱垂正今天（23日）说，台商在陆企业接受补贴并不违法，但政府会密切关注是否有政治力渗透，相关疑虑宜由企业说明。

据台湾《苹果日报》报道，面簿专页“消灭旺中的87种方式”昨天提到，“中国旺旺控股有限公司历年财报中，都有一个项目叫‘政府补助金’，而这里的政府指的不是别人，正是中华人民共和国政府！从2006年起算，中国至今已经给了旺中至少167亿元新台币！”

《苹果日报》也引述港交所公布的“旺旺中国”近11年的财报指出，从2007年起，公司就开始领取大陆政府补助，金额从4亿元（新台币，下同，约1800万新元）至22亿元都有，最近一期公布的2017/2018年财报，更是来到高峰，达21.8亿元，总计近11年，旺旺中国领取大陆政府补助金额高达152.6亿元。

另据联合新闻网和中时电子报报道，旺旺随后发表声明说，政府补助金系大陆各地方政府为招商引资，奖励符合条件企业于当地创造就业机会、带动当地经济发展及创造税收等原因的一种补助款，不管内外资企业只要符合条件均有资格争取，故与其他符合补助款条件企业一样，并无独厚我司情事。

旺旺也在声明中指责《苹果日报》于2013年开始抹红抹黑该企业及关联公司“中时媒体”，今天再度以相同手法混淆视听。旺旺说，公司将正式提告维护股东利益。敬告各媒体及网民，即日起再散布不实言论者，并称将采取法律行动，以正视听。

邱垂正受访时则说，中国大陆习惯以补贴政策促进产业发展，例如近期发布的“对台31项措施”便是明显案例。

邱垂正指出，台商在陆企业接受当地政府补贴或优惠措施，尚无违反两岸人民关系条例的问题。对于目前外界担忧中共当局基于政治目的，以补贴方式介入台湾媒体经营，政府会加以防范，也会密切关注。

邱垂正也提到，旺旺集团宜对外说明领取中国补助的具体情况，以解除外界疑虑。

台湾的“国家通讯传播委员会”（NCC）以书面回应媒体提问时说，现有法规并不允许陆资介入经营媒体，包含两岸条例、经济部投审会《大陆地区人民来台投资许可办法》等都有相关限制条款。