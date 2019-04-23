中国直播平台斗鱼申请在纽约上市

中国直播平台斗鱼昨天（22日）在美国提交首次公开售股（IPO）申请，寻求在纽约交易所上市，最高融资5亿美元（约6.78亿新元），但这只是用于计算注册费用的初步登记额，实际IPO融资规模可能更高、也可能低于这一水平。

据中国第一财经报道，这个腾讯系游戏直播平台在招股书显示，2016年、2017年和2018年，斗鱼调整后年度净亏损分别为7.558亿元人民币（约1.53亿新元）、5.942亿元和8.185亿元，营业收入分别为7.869亿元、18.857亿元和36.544亿元，直播分别占净营收的77.7%、80.7%和86.1%。

2016年到2018年，斗鱼全年分别拥有9870万、1.821亿和2.536亿注册用户，平均下月活跃用户留存率分别为73.3%、75.2%和74.9%。

2018年第四季度，斗鱼平均有1.535亿月活用户，同比增长14.3%，今年一季度为1.592亿，同比增长25.7%。2016年和2017年的平均季度月活用户分别为8560万和1.126亿。

2017年和2018年四季度，活跃用户分别合计在斗鱼平台耗时16亿和22亿小时，2019年一季度耗时23亿小时，同比增长44%。根据2018年四季度的平均月活用户、活跃用户日均总耗时等数据，斗鱼自称为业内第一。

数据显示，斗鱼2018年的营业收入较2017年暴增93.8%，斗鱼称这主要得益于直播收入和广告等其他收入，特别提到电竞相关内容增强了用户付费兴趣。

在直播方面，2018年斗鱼的直播收入较2017年增长106.8%，季度平均付费用户从约240万增至380万，季度平均每用户收入从156元增至208元。广告和其他收入同期增长39.4%。

报道称，在斗鱼收入大增的同时，2018年的净亏损也明显增加，较2017年扩大将近38%。斗鱼称，2018收入分成费用和内容的成本增长了103.2%，这正是在直播收入增加时相应的分成增加，此外斗鱼在继续引进电竞相关内容等高质量内容。