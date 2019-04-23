举报后涉黑团伙被捕 中国相声演员与业主要送锦旗向公安部门致谢

中国长沙一名男子占用当地业主公共用地违建房子，还欺压那里的业主，不过在中国相声演员大兵今年对此实名举报后被捕。大兵与业主代表昨天（22日）自制锦旗，准备送给湖南省、长沙市各级公安部门，感谢扫黑除恶、匡扶正义。

据“长安街知事”微信公众号报道，大兵今年年初实名举报小区开发者王忠和，而中央扫黑督导组进驻湖南仅一周后，该涉黑涉恶团伙便宣告覆灭。

现年52岁的王忠和，绰号“王根毒”，是长沙同升湖山庄楼盘的开发者。业主们控诉，王忠和涉黑团伙欺凌业主主要体现在两个方面：一是大量占用小区公共绿地肆意违建，二是通过所把持的物业公司控制小区的水电供应。

大兵曾经站出来实名举报王忠和：“他在小区里占用业主公共用地违建房子，在红线之外占用农田，业主们谁有反对意见就要被他欺负。”2009年，王忠和在小区C区违建一栋别墅时，多数参与维权的业主遭到打击报复，轻则被人堵了几天门，重则被打伤入院。

2012年，大兵被小区业主推选为第一届业委会主任，并按程序炒掉了同升湖物业，并请来了新的物业公司。但同升湖物业拒绝移交，新物业公司只干了三个月就撤出了。

报道称，小区的水和电都被同升湖物业所控制。“水用的是王忠和他们厂子里的水，电的总闸被他们控制，他们看谁不顺眼就对谁断水断电。有一年正是夏天最热的时候，小区连续停了14天的电，业主们质问他，他轻描淡写地说机器坏了。”

据了解，这是长沙第一起业主炒掉物业事件，在当时引起轰动，但大兵也因此与王忠和结下了“梁子”。

今年1月5日，大兵家中电线被人为剪断，家门口也被人喷字、挂横幅，网络上还出现大兵欠70万元（人民币，约14万新元）水电费的传闻。“这是无中生有的事情，稍微有点常识的人都知道，水电费怎么可能拖欠70万？”

报道称，为了给自己讨回公道，也为小区业主有个好环境，大兵实名举报王忠和等人的恶行。大兵说：“我也算公众人物，他都肆意妄为，更何况其他业主。所以我站出来实名举报，提交了很多证据给公安机关。”

“担心被报复吗？”大兵说，自从决定实名举报后，身边很多朋友都问过同样问题，“我一丝一毫都不怕，你怕他，他就欺负你，你不怕他，他就没办法。”

大兵实名举报不久，中央第二轮扫黑除恶启动。4月3日上午，第16督导组督导湖南省工作动员会在长沙召开，并公布了专门值班电话及邮政信箱。组长为中纪委原副书记吴玉良，副组长为中央组织部原副部级巡视专员马瑞民。

仅仅数日之后，4月11日傍晚5时许，长沙警方组织130余名警力奔赴长沙、湘潭等地对王忠和、王铭川等16名犯罪团伙成员开展抓捕工作，并于次日凌晨全部抓捕到位。

警方通报称，以王忠和、王铭川（系王忠和之子，30岁）为首的犯罪团伙为攫取非法经济利益，利用公司为载体，网罗一批打手为员工，长期盘踞在雨花区同升湖一带，采取威胁、恐吓、殴打等手段，有组织地实施殴打他人、寻衅滋事、聚众扰乱社会秩序、故意伤害等一系列违法犯罪活动，严重影响了当地正常的生活秩序和经济秩序，社会影响十分恶劣。

“非常感谢省市公安扫黑除恶，才能扫除这个盘踞十几年的黑恶势力，内心非常感谢。”“非常高兴，总算打掉了这个恶霸，我们现在是小区真正的主人！”4月22日上午，大兵和十余名业主代表，自发制作了印有“扫黑除恶、弘扬正气”、“扫黑除恶行动神速、秉公办案还我公道”等字样的锦旗，准备送给省、市扫黑办及专案组民警。