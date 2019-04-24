台人力仲介业者刊登大陆职缺 陆委会：若违两岸条例将裁罚

中国大陆去年推出对台31条，有台湾人力仲介业者在网站刊登中国大陆职缺。对此，台湾陆委会表示，将请主管机关就个案审认，若违反“两岸人民关系条例”，可依法裁罚并要求相关网页下架。

海峡人力资源服务产业园去年6月在福州开园，大陆媒体报道，1111人力银行等八家台湾业者进驻，而1111执行长张篆楷在两岸人才交流合作大会上与福州航空签约“台湾人才引进服务”时表示，“希望能将台湾高端人才引进中国，让人才找到好的出路。”

据台湾《自由时报》报道，1111的“中国工作”专区，除仲介合法的台商求才讯息外，也穿插中国大陆业者职缺，其中位于福州的“锐捷网路公司”，在网站上介绍是“中国资料通信解决方案领导品牌”，并称是“国家首批‘创新型企业’的代表”，对台开出职缺达20个。

报道指，至于104的“中国工作”网站虽在境外注册，但在台湾首页下方就可连结“中国工作”网页。而中国大陆近来大力招募台湾博士赴大陆任教，该网站就有包括三明学院、莆田学院、炎黄职业技术学院、闽南师范大学等民办私校职缺，还有不少中小学老师职缺。

台湾陆委会解释，大陆台商可透过仲介业者在台征才，不过，政府并未开放陆籍业者在台征才，也未准许台湾业者仲介，将请主管机关瞭解个案是否违反“两岸条例”规定，若有仲介事实，可处五万元至五百万元新台币的罚款，未改善并可连续罚。

陆委会指出，有无实质仲介虽须个案审认，但台湾业者公开刊登中国大陆征才讯息，恐涉违反“两岸条例”的“广告禁止”规定，可处十万元至五十万元罚款。劳动部劳动力发展署组长陈世昌也说，如征才讯息是“共听共闻”，不限于会员，可认定为广告。

至于104网站设于境外是否能管理？陆委会表示，“跟台湾有连结”，就可管理。104受访时仅回应，一切遵守法令。

1111副总何启圣解释，该公司与福州与厦门的台商协会合作，协助找台湾人才，网站征才讯息并未违法。而网站中锐捷的简介虽称是中国大陆公司，实际与1111签约的是土耳其业者。