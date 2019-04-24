字节跳动称印度抖音禁令致其每天亏50万美元且可能裁员

据路透社引述法庭文件消息，北京字节跳动科技有限公司称，印度禁止下载中国视频app抖音导致其每天的“财务损失”高达50万美元，也使得逾250个工作岗位有被裁风险。

抖音允许用户创建和分享带有特效的短视频，是全球最流行的app之一。据分析机构Sensor Tower的数据，印度有近3亿用户下载了抖音，抖音全球下载量超过10亿。

本月早前，印度一家邦法院下令联邦政府禁止下载抖音app，称这款app鼓励色情。苹果和谷歌上周应印度政府IT部门的指示，将抖音从他们的印度app商店下架。

这个情况让字节跳动在印度的发展计划遭受打击。字节跳动由日本软银集团和私募股权公司投资，被认为是价值最高的初创企业之一，潜在价值约为750亿美元。去年8月消息人士告诉路透，该公司考虑今年在香港公开上市。

报道称，禁令让印度的社交媒体产业感到担忧，如果法院对他们平台上的内容监管越来越多，司法方面的担忧可能上升。

在周六提交给印度高院的文件中，字节跳动敦促法院撤销禁令、指示联邦资讯科技(IT)部通知谷歌和苹果等公司让抖音APP在他们的平台上架。

这份法庭文件没有公开，其内容此前也没有报道过。

字节跳动称，财务损失估计为每天50万美元，其中包括公司的投资价值被破坏和商业收入的损失。该公司并称，该禁令将导致其声誉和商誉受到广告商和投资者的双重打击。

“禁令已经对这款应用的用户基础产生了负面影响，每天流失近100万新用户...据估计，自从这项禁令生效以来，大约有600万次下载请求无法实现，”该公司在文件中称。

抖音发言人和印度联邦IT部尚未回复置评请求。