四名在斯里兰卡连环爆炸中受伤的中国公民回国

据新华社报道，中国驻斯里兰卡大使馆昨天发布信息称，四名在科伦坡21日连环爆炸案中受轻伤的中国公民当天出院，在使馆官员和斯安保人员的护送下前往机场，搭乘航班回中国。

中国驻斯里兰卡大使程学源昨天上午赴斯国家医院，探望了留院治疗的受伤中国公民。程学源说，使馆已经协调斯里兰卡政府和国家医院全力提供治疗。这名受伤人员表示，十分感谢祖国和人民的关怀，感谢使馆提供的大力帮助和悉心呵护。

斯国家医院首席外科医师莫汉介绍说，斯里兰卡政府和国家医院高度重视中方伤员的医治工作，对伤员进行了全面检查并做出有针对性的治疗方案，目前伤者病情稳定。程学源对斯方悉心帮助中方伤员表示感谢。

程学源说，他当天上午拜会斯里兰卡总统西里塞纳，提供了中方掌握的失联人员名单。程学源表示，中国政府高度重视中国公民伤亡情况，希望斯方积极回应中方重大关切，采取有力措施解决好后续问题。

西里塞纳接过中方失联人员名单后，详细询问了每名失联人员的情况和失联地点，当场指示斯方官员尽快协调有关部门进行全力搜寻，同时尽心救治受伤中国公民，妥善处理遇难中国公民后事。

斯里兰卡21日发生的8起爆炸已造成320人死亡，超过500人受伤。中国驻斯里兰卡大使馆前天确认，一名中国公民在连环爆炸中死亡，五名中国公民失联，五名中国公民受伤。