陈水扁：两党半斤八两 会用征召方式提名韩、蔡选总统

高雄市长韩国瑜昨天发表五点声明，并强调“对于国民党2020年总统大选，此时此刻，我无法参加现行制度的初选。”台湾前总统陈水扁今天在其面簿专页“新勇哥物语”中说，韩国瑜客观上因才当4个多月高雄市长，所以不敢主动表态要参选总统，但国民党最后很可能会用征召的方式提名韩参选，民进党也和国民党一样，半斤八两，最后也会征召总统蔡英文寻求连任，两党都不会用初选的民主方式。

据联合新闻网报道，陈水扁说，韩国瑜发表五点声明，内行的人、有经验的人、从事政治久的人，都看懂、听懂，韩有意思参选2020年总统选举，说“此时此刻无法参与国民党初选制度”，但没有说不选，理由很简单，韩才当约4个月左右的高雄市长，所以不敢主动表态说要“中途浪杠（中途离开）”， 椅子还没有坐热就要更上层楼，吃碗内看碗外，这是客观的理由。

陈水扁表示，主观上很清楚，只要不要照目前国民党初选制度，韩国瑜不顾个人得失荣辱，愿意承担，愿负起责任，为了热爱的中华民国、对中华民国的发展及守护。

陈水扁认为，韩国瑜已准备好了，就等国民党抬轿给韩坐；如果韩参加初选，无法面对去年市长选举恩人立法院前院长王金平，如果要韩跟其他人初选，也情何以堪，尤其是对投票给韩的高雄市民。所以，韩等国民党征召。

陈水扁说，韩国瑜表示改变台湾才能改变高雄，所以，当高雄市长绝不是韩最后目的，韩所想、所要追求的，是要争取2020总统选举，因此跟高雄市民说选总统是为了高雄，要改变高雄先要改变台湾，用来诉求大家的谅解不是不把市长做完，而是还有更重大的任务和责任在，盼大家把他（韩国瑜）送进总统府。

陈水扁认为韩国瑜这番声明说得很好听，大家也多少想通、听懂，因为目前韩国瑜的行情是国民党内想要选总统的几位中最好的，不输鸿海集团总裁郭台铭，这么好的机会，韩国瑜怎么可能放弃？国民党最后也可能用征召的方式提名韩国瑜参选2020总统选举，

陈水扁话锋转到民进党，认为蔡英文非选不可，唯一的可能不经初选， 透过党代表大会修改初选程序和时程，改为征召来产生民进党总统候选人。

陈水扁强调：“两党都不要相笑（互相讥笑对方的意思），是半斤八两；初选的民主制度都不会实施，不管是为了党或个人，一定用征召代替初选。”

