谈郭台铭、韩国瑜之争 谢长廷：都是高手下棋

国民党总统提名作业，出现高雄市长韩国瑜与鸿海董事长郭台铭隔空交锋的状况，台湾驻日代表谢长廷昨天与驻日台媒记者茶叙时表示，两人都是“六段以上”高手在下棋，从韩国瑜昨天发表的声明，可以发现讲话不简单，很有学问，不是一般担葱卖菜的人可以说得出来，而郭台铭说“赶快配合韩国瑜制定一套适合他的制度”，这招更厉害、更大器。

据《自由时报》消息，对于韩国瑜昨天发表声明表示，愿负起责任但无法参加国民党现行制度下的初选，谢长廷推敲韩国瑜声明的用字遣词，直喊“说得这么深”。谢长廷说，韩国瑜讲话不简单，很有学问，不是一般担葱卖菜的人可以说得出来，声明中提到“权贵”、“高官”、“热衷于密室”都有指涉对象，要考虑到“庶民”、“经济”，这样一讲就对立起来了，他站在庶民的一边，“不要忘记世上苦人多”，他是站在苦人这一边，这不是一般人讲得出来的。“他可能也有委屈，政治我也很清楚。”

谢长廷表示郭台铭“不容易”，因为郭台铭马上建议国民党配合韩国瑜制定一套适合的制度，这招更厉害、更有大器。谢长廷半开玩笑地说，这“都是六段以上高手在下棋，我们只有两段的‘惦惦’（安静）就好，不要乱评论”。

对于郭台铭向蔡英文叫阵，批评民进党亲美反中认不清现实，台湾参加区域经济合作的钥匙就是在北京，谢长廷表示，他的立场跟总统一样，钥匙都在台湾，努力团结，经济更加重视，北京也会重视，但“我们要是不团结，北京也会看不起我们”。

