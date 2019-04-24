许信良：台湾理想的两岸关系应兼具蔡和柯的善意

民进党前主席许信良前天到台北市政府“大陆事务暨两岸交流实务研习会”，演讲《美中对抗与两岸关系》时表示，典型的两岸关系的善意表述，是“两岸一家亲”；台湾理想的两岸政策，应该兼具蔡英文的理性和柯文哲的善意；就两岸关系而言，两位都是卓越的领导人。“可惜她和他的卓越却往往淹没在喧嚣的议论之中。”

据中时电子报消息，许信良指出，“独立公投”或“正名制宪”，是台湾片面改变台湾现状。“九二共识”或“一国两制”，是中国大陆强迫改变台湾现状。这都是美国政府所不能接受的。

他说，中华民国是两岸历史连结和法理连结的关键。由于大陆否定中华民国，否定中华民国宪法，遂使“九二共识”和“一中原则”在台湾没有被接受的空间。这正是国民党现在的两岸论述的困境

他认为，两岸关系需要善意，不只是理性。但是，就台湾的立场而言，接受否定中华民国的九二共识，是屈从，不是善意。典型的两岸关系的善意表述，是“两岸一家亲”。两岸一家亲纯粹是一种亲善态度的表达，不具法理意涵，不像九二共识。

许信良表示，惠台三十项措施，本来也是大陆对台湾人民表示善意的政策，却因为否定中华民国，而让善意成为悬疑。台湾理想的两岸政策，应该兼具蔡英文的理性和柯文哲的善意。

他指出，柯文哲的善意，让台北和上海的城市论坛可以继续举办，柯文哲也从来不谈九二共识和一中原则。

他说，蔡英文的理性确保了寸步不让的主权立场，却并不伤害台湾的经济。蔡英文深刻了解两岸经济已经形成牢固的结构关系，大陆对台湾的依赖并不比台湾对大陆的依赖更少。只有当大陆也能像对待两岸经济一样理性地对待两岸政治，两岸的政治谈判才有可能对两岸有利无害。

他认为，蔡英文和柯文哲都是具有高度智慧的领导人。“大事小以仁，小事大以智。”就两岸关系而言，两位都是卓越的领导人。可惜她和他的卓越却往往淹没在喧嚣的议论之中。

