西安：学校未经许可不得单独冠以“陕西”“西安”字样

据西安发布微信公众号消息，学校未经市级教育部门许可不得单独冠以“西安”“市”字样。

西安市教育局昨天发布了《西安市学校名称管理办法》，详细规定了学校名称的组成，要求学校未经市级教育部门许可，不得单独冠以“西安”“市”字样。《办法》自今年5月18日起施行。

根据《办法》，公办学校名称应当由“行政区划+字号+组织形式”三部分内容依次组成，并应体现教育机构类别;民办学校名称应当由“地名+字号+组织形式”三部分内容依次组成。

公办学校名称中“行政区划”规则为：由市级教育部门审批的，名称中应冠以“西安市”或“西安市xx区(县)”;由区、县教育部门(开发区教育部门)审批的，名称中应冠以“xx区(县)”或“西安xx区(县)”字样。

非营利性民办学校名称中“地名”规则是：由市级教育部门审批的，名称中可冠以“西安”字样;由区、县教育部门(开发区教育部门)审批的，可冠以“xx(区、县)”，但不得出现“市、区、县”字样。

在西安市辖区设立的学校，属于区县级教育部门审批的，未经市级教育部门许可，不得单独冠以“西安”“市”字样;属于市、区级教育部门审批的，未经省级教育部门许可，不得冠以“陕西”“省”字样。

学校的“字号”应当由两个以上的汉字组成。学校不得使用县级以上行政区划名称或者地名作字号，但是地名有特殊意义的除外。学校原则上不得以个人姓名作为字号，法律法规和国务院决定另有规定的从其规定。使用冠以捐赠者的姓名或者名称的，应当经市级教育部门批准。

实施学历教育学校的名称“组织形式”应当根据相应办学层次，分别称为“学校”“中学”“高级中学”“初级中学”“ 职业中学”或 “小学”，不得使用超出许可范围的“大学”“学院”“书院”“私塾”等可能对公众造成误解或歧义的文字。

实施学前三年保育教育学校的组织形式应当称为“幼儿园”。学校名称用字应当避免导致民办学校与公办学校混淆。

学校名称不得冠以“中国”“中华”“全国”“世界”“国际”“全球”“军队”“司法”等超过审批部门本级行政区域范围的字样。

学校名称不得含有下列内容和文字：有损国家利益、社会公共利益，违背社会主义道德风尚，或者带有封建迷信色彩的；可能对公众造成欺骗或者误解的，包括“分校”“总”“部”“附设”等字样;政党、党政军机关、群众组织、社会团体及宗教界的寺、观、教堂名称及其简称;外国国家(地区)、国际组织的名称及其简称;汉语拼音字母、阿拉伯数字、繁体汉字;已被撤销的民办非企业单位名称;其他不适当的内容和文字。

另外，学校只能使用一个名称。举办者申请设立的学校选用名称，不得同本行政区域内已依法设立的学校重名。学校的审批机关负责学校名称的核准，监督学校名称的使用，保护学校的名称权。未经核准的学校名称，不受保护。

《办法》自2019年5月18日起施行，有效期5年。营利性民办学校、中外合作办学机构、外籍人员子女学校名称管理依据相关法律法规执行。

