传2万华为运营商业务员工将转岗至消费者业务

据新浪科技报道，今早有消息称，在2018年业绩不佳后，华为运营商业务将启动改革，2万名员工转岗至消费者业务。

华为于3月底公布了2018年年报。华为2018年全球销售收入7212亿元（人民币，下同），同比增长19.5%；净利润593亿元，同比增长25.1%。

报道称，从收入和净利来看，华为在2018年面临巨大外部压力的情况下仍旧交出了一份不错的答卷。

不过从其营收结构来看，一直以来的支柱业务运营商业务收入出现同比下滑1.3%，而2017年的增速也仅为2.5%，已连续两年进入增长瓶颈；作为对比的是，其消费者业务实现连续数年超30%的同比增长，并在总收入中的比重一路攀升，2018年已达到48.4%，超越运营商业务成为华为第一大收入来源。

有媒体报道称，在此背景下，华为运营商业务将启动改革，富余员工部分将内部疏导至消费者业务。报道称，具体员工转移比例华为内部并没有正式通知，但有消费者业务内部员工透露，涉及的运营商业务员工将超2万人。

据悉，华为目前在全球拥有超18万名员工，运营商业务员工超10万人，消费者业务员工超2万人。

消费者业务也将成为华为未来的重点。在此前的消费者业务誓师大会上，任正非给消费者业务定下了三年1000亿美元、五年1500亿美元的营收目标，而2018年消费者业务的营收刚刚超过500亿美元。

针对运营商业务2万员工转岗至消费者业务的传闻，华为方面目前暂未对此置评。