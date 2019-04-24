谈韩国瑜昨声明 苏贞昌：就任119天只忙选总统的事

针对2020总统参选与否，高雄市长韩国瑜昨天提出五点声明，各界解读为他要参选不要初选。对此，行政院长苏贞昌今天表示，韩国瑜昨提出来的，只要国民党参选人吞得下去，他作为外人没有意见，但话锋一转他说韩就任119天只忙着选总统的事情，可否专注在高雄市政。

据联合新闻网报道，被问及近日政绩与选战议题，以及与蔡英文共同公布施政政绩总整理影片，苏贞昌今早出席活动时说，政府本来就要福国利民、努力做事，告诉民众政府为你做什么，也要听各方民意才能做得更好。

至于一直被蔡英文称赞政绩好，是否在暗讽赖清德任内政绩不佳，苏贞昌则说，所有工作都是一步一步来，同时都是大家努力，他是在既有基础上努力，有需要调整则努力回应民意来调整，这是大家的功劳。

对于蔡赖协调进度，苏贞昌说，民进党初选就是照着制度一步步来，要协调出最大的力量赢的初选，也希望参与者用最大的智慧协调，以最大的力量赢得大选，毕竟对手党也不断在变化，需要各方智慧努力达成最好的结果。

针对韩国瑜的五点声明，苏贞昌表示，只要国民党参选人吞得下去，他作为外人没有意见，但话锋一转，苏贞昌表示，他就任99天每天都提出福国利民的事情，韩国瑜就任119天，只忙着选总统的事情，建议韩是不是可以多专心高雄市政，才是高雄市民期待。“如果有时间请来列席行政院会，因为六都市长都有来，我当院长以来他（韩国瑜）一次都没来过，不知道他在忙什么。”