分析：普金会旨在向美国发出信号 但朝鲜打破制裁的希望渺茫

据路透社报道，朝鲜领导人金正恩本周将首次会晤俄罗斯总统普京，希望利用这次象征性的峰会将自己塑造成重要的世界级领导人，但他粉碎制裁的意图可能难以实现。

两个月前，金正恩在与美国总统特朗普的第二次会晤后未能达成协议。金正恩与普京会晤可以提醒华盛顿，他在该地区有其他选择，可以支持他的领导地位。

但分析师表示，虽然金正恩可能向俄罗斯寻求更多援助，但俄罗斯所能提供的将受到限制，而且这次峰会的重点在于展示友情，而不是提供新的投资或援助。

“金正恩会晤普京时，将要求经济援助和单方面放宽制裁。但莫斯科不太可能遂其所愿，”符拉迪沃斯托克（海参崴）远东联邦大学教授Artyom Lukin说。

根据报道了金正恩主要幕僚现身海参崴为峰会做准备的韩国媒体，这所学校被视为峰会举行地点。

“俄罗斯作为拥有否决权的联合国安理会成员，即便为了展现对金正恩的友好，也难以承受削弱其威信的后果，”Lukin表示。

俄罗斯尽管表示完全遵守其投票支持实施的制裁，但已加入中国的行列，呼吁松绑对朝鲜的惩罚，作为对平壤采取措施限制武器测试的认可。

“在朝鲜民主主义人民共和国采取逐步裁减武装的行动后，应该放宽对该国的制裁，”俄罗斯外长拉夫罗夫去年底在安理会会议上说。

美国指控俄罗斯制裁“不实”，并称有证据显示“俄罗斯持续且广泛地违反”制裁令。

2月时路透社报道称，2017年10月至2018年5月期间，一艘俄罗斯油轮违反国际贸易制裁，向一艘朝鲜船舶至少转运了四次燃油。

一位俄罗斯议员上周对国际文传电讯社表示，韩鲜已要求俄罗斯允许其工人继续在俄国工作，尽管制裁令要求他们在年底前离开。

根据莫斯科对联合国安全理事会未公布的报告，俄罗斯在2018年期间把近三分之二的朝鲜工人遣送回国。

这份报告显示，2018年朝鲜在俄罗斯有工作许可的工人人数降至约1万1500人。