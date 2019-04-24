民进党总统初选 罗文嘉：再变没法对支持者交代

民进党总统初选早前延到5月22日以后继续进行。民进党秘书长罗文嘉今天受访表示，本周五人协调小组将会做协调。被问到初选期程是否会再改变时，他强调：“我确实认为，不要再变了，也不能再变了，再变、再有任何改变，都没有办法对民进党基本价值及所有支持者交代，这是我衷心期待”。

据中时电子报消息，针对有媒体称民进党主席卓荣泰会以辞党主席换取没收初选，罗文嘉说，他没有听说此事，因此无法评论。但是他认为，卓荣泰会坚守党的工作位置，坚守在上次4月10日党无异议通过两个不变的原则，党的初选机制不变、流程不变，只是把总统初选民调跟立委民调对调，“这是在上一次非常清楚白纸黑字做成的决议，两个不变，基本上共同的看法”。

至于两个不变是否还会有变化时，罗文嘉说：“我不认为有变化空间，我也认为不能再变了”，所以卓荣泰跟他及很多相信民主价值理念的朋友，都会坚守这点。

被问到初选程序会照着流程走完时，罗文嘉表示，初选的流程、机制不变，流程包括登记、协调、政见到民调，这四个流程若是协调有成，那最后一个流程就不用走，基本上四个流程就是初选机制完整的部分。

针对目前协调进度，他则回应：“我听说这礼拜会继续做协调。”

对于是否会提前公布初选结果，罗文嘉强调，照着流程，4月10日决议很清楚，目前立委民调进行很顺利，预计4月30日最晚5月2日前会完成，完成后就可以规划总统初选接下来的流程。根据之前公告日程，上次中执会已经白纸黑字写得很清楚，5月22日中执会确认立委之后，开始总统初选民调，这是大家同意的。

