香港占中案今日宣判 三名发起人判囚16个月

香港“占中”案九名被告今日判刑，各被告早前已分别被裁定一至两项罪名成立。其中，“占中三子”戴耀廷、陈健民、朱耀明均判囚16个月，戴和陈即时入狱，而朱缓刑两年。

另外，邵家臻、李永达、黄浩铭、钟耀华被判囚8个月，当中，李永达和钟耀华缓刑两年；而张秀贤两项控罪被判200小时社会服务令。

法官在判刑时指出，八名被告（陈淑庄押后判刑）无论在陈情或律师求情时都无展示悔意。法官说，悔意并非要摒弃政治信念，而是应对行动造成对其他受影响造成的不便的人道歉，但法庭未有收到这些道歉。

九名被告依次是戴耀廷（53岁）、陈健民（59岁）、朱耀明（74岁）、陈淑庄（46岁）、邵家臻（49岁）、张秀贤（24岁）、钟耀华（25岁）、黄浩铭（29岁）以及李永达（62岁）。

其中，被裁定两罪成立的陈淑庄，其代表律师在庭上呈上脑部磁力共振及医生报告，指她有生命危险，将在两星期内安排手术，要求押后判刑，法官批准押后至6月10日处理，陈继续以原有条件保释。

另外，张秀贤的代表律师引述感化报告指出，被告在案中参与程度低，涉及非暴力及初犯的罪行，加上张成绩优异、表现成熟及乐于助人。张是九名被告中最年轻，涉案时年仅20岁。

特首林郑月娥表示，不会评论判刑，也不评论会否进一步检控。她说，香港的集会游行活动并无受到法庭裁决影响。自回归以来，有不少港人、组织、立法会议员，都运用香港的言论表达自由，组织游行或公众集会，港府会聆听有关言论，也会要求警方配合。

各被告今早陆续到达西九龙裁判法院听取判刑时，均手持印有“不废江河万古流”的黑色横幅。“占中”发起人戴耀廷表示，仍然感到平安和很有盼望，无论判决如何都会欣然面对。他说，一定会就控罪申请保释等候上诉。

另一发起人陈健民说，法官在判词提到，他们相信通过“占中”可以争取普选很天真，他反问，有何比相信“一国两制”更天真，但自己与很多人都相信和愿意保卫“一国两制”。

另一名发起人发起人朱耀明则呼吁港人不要放弃，要坚持下去。公民党陈淑庄，强调抗争路长，并非争朝夕，要坚持原则，对同伴有信心，要保持心境及身体健康，继续打仗。

法院今日为“占中”案判决实施轮筹特别安排，由于庭内公众席只有42个座位，大批港人为求能入庭听审，清晨便到庭外排队等候入座，排首位者更早于昨晚七时已到场轮候。

另外，多个团体到场请愿，包括支持“占中”的“旺角鸠呜团”，与反“占中”的“保卫香港运动”，以抗音器高声互相指骂。大批警员在场戒备。（联合早报特派员 易锐民 香港报道）