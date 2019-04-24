汇丰：中国政策宽松不会被削减 因经济没有过热迹象

据路透社报道，投行汇丰周三的报告指出，最新宏观经济数据显示今年的GDP增长可能超过官方目标范围，但该行认为，由于经济没有过热迹象，中国政策宽松不会被削减。

汇丰首席中国经济师屈宏斌团队撰写的报告指出，最新宏观数据进一步引证中国的刺激措施成效显现及经济增长正在触底，该行预期中国全年GDP增速将会达到6.6%，高于市场平均预估的6.2%及略高于官方目标范围6至6.5%。

至于北京方面是否希望通过削减经济刺激来限制上行风险，汇丰则相信不会。原因有二，首先，在现时的供给侧状况之下，预期的增长反弹可能是一个温和的复苏，虽然这足以稳住劳动力市场，但不足以引领整个经济出现过热。

“事实上，从近年的经验可见，除非GDP增长大幅攀升，比如说超过7.5%，核心通胀可能仍将受到抑制。”报告指出，“最近，供应问题推升猪肉价格及整体CPI，然而，猪肉价格上涨不太可能对核心通胀产生太大影响。因此，我们不预期这会影响中国的货币政策立场。”

其次，企业减税和针对性信贷宽松都不是纯粹的刺激措施，而是作为资源引导的政策工具，以便将资源从高负债的国有企业和房地产行业重新分配至更有效率的私营行业，因此，即使近期增长回稳，政策力度很可能持续。

汇丰指出，“结合减税和结构改革，基于竞争中立原则，这种信贷重新分配政策能产生更大的增长效益，而不是通货膨胀，同时亦有助于未来数年中国经济走向由生产力驱动增长的更加可持续发展道路。”

中国上周发布今年一季度GDP同比增速6.4%略超预期，扭转了中国经济去年逐季回落的势头，得益于财政和货币政策逆周期调节的不断发力。

