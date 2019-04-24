杜蕾斯性暗示广告被指低俗 扫黄打非办：已纳入专项整治内容

据网媒“香港01”报道，全国扫黄打非办昨天透过官方微博转发文章《从杜蕾斯到“丰胸”椰奶：被软色情毁掉的中国人》，称近几年“低俗广告营销”屡见不鲜，其手法总是一成不变的性暗示、消费女性、性別歧视，“这种软色情行为，其危害一定程度上甚至比真正的色情更可怕。”

扫黄打非办强调，真正的色情一直有法律制裁，有父母过滤，有学校筛除，有明确管控。而“软色情”经常在法律边缘游离，流窜于网上网下多类公共平台：“裹挟了一个个孩子，冲击著他们的心理防线和道德底线，因此，才有成千上万的正直网民呼吁，別让‘软色情’毁了中国人！”

扫黄打非办续指，已将此类问题纳入当前正在开展的网上低俗信息专项整治内容，将督促和指导各大网络平台加强自律，建立标准，健全审核机制和加大审核力度；协调组织有关部门对低俗内容及时清理封堵，对相关企业采取约谈、责令整改、行政处罚等措施。

据了解，网上低俗信息专项整治行动于4月启动，将持续开展8个月，重点清理网络传播淫秽色情和夹杂淫秽色情信息内容，包括以“性”为卖点，不适合传播的内容；宣扬违背正确婚恋观和家庭伦理道德的内容；网络恶搞或调侃等迎合低级趣味的内容；宣扬暴力、血腥、恐怖、残酷的内容等。

