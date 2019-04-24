韩、郭总统初选卡关 国民党拟订特別办法“一次解套”

据联合新闻网报道，国民党基层力拱选总统的高雄市长韩国瑜昨天表态愿承担，但无意参与现行制度的初选；有意投入初选的鸿海董事长郭台铭却有参选党权问题，国民党中常委下午将于常会提四案为两人参选解套。有党务人士说，未来将订特別办法一次把门打开。

至于最后提名制度，党务人士说，3月底党中央曾参考去年台中市长提名所提出的“协调式初选”，是目前实际政治操作经验上较可行方案，可避掉一些问题，又可帮助大家凝聚共识；参与者只要透过机制证明实力最强，参选就有正当性与代表性。

不过党中央3月底提出纳“韩国瑜门槛”的协调式初选竞争机制建议后，表态争取国民党提名参选总统的新北市前市长朱立伦、立委王金平都认不合制度，还让党务人士一度表示，当事人觉得不用那就算了，不会再提。

组发会主委李哲华表示，之所以提出以协调方式，订纳“韩国瑜门槛”新竞争机制，是不希望发生党主席吴敦义所说的万分之一必须征召情形，不要到初选完后，因选情变化，胜出者又要再去跟第二个人比民调，这样的发展对初选胜出者也是伤害。

对于下午常委提案，党务人士表示，常委提案是权利，主席吴敦义会因应时局变化裁示，现在也仍是汇集意见、凝聚共识过程，不用急着今天常会讨论出任何决议。原订7月28日举办举办的全代会，目前也没有延后规划。

国民党总统提名陷韩国瑜无意主动、郭台铭无党权参与初选问题，中常委下午常会将提案为两人解套。常委吕学樟提案修改“党公职提名办法”，要让对党有重大贡献党员参无须入党或回复党籍满4个月就可参与党内初选。

常委曾文培则提案要党中央6月启动总统提名全民调机制，并主动将基层期盼的韩国瑜纳入与所有有意争取党提名者评比，集成提名党最强总统候选人。常委姚江临与李昭平则提案，将常会已决议七成民调、三成党员投票初选制度再改全民调，韩也纳入。

党务人士表示，常委相关提案凸显现有初选办法不足，未来势必要在常会另提特別办法处理；而若要帮韩国瑜参选开扇门，就要一并为郭台铭党权问题解套。该人士说，党立场是广开吸纳人才之门，让优秀人才都能参与总统提名，但这需要时间凝聚共识。

