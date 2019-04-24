中国八家五星级饭店被摘星 恶心清洁服务不能只罚2000元

据每日经济新闻网报道，中国文化和旅游部前天发布消息称，近期开展的第二轮暗访发现，部分中国五星级酒店卫生和消防安全仍存在严重问题，并依据《旅游饭店星级的划分与评定》及相关规定对中国存在严重问题的13家五星级酒店作出处理，其中八家被摘星。

4月21日，中国旅游星级饭店评定委员会发布2019年第3号公告，八家饭店被取消五星级旅游饭店资格，五家饭店被要求限期整改12个月。

被取消五星级旅游饭店资格的八家饭店分别为：北京长安大饭店、北京九华国际会展中心大酒店、北京南宫温泉度假酒店、湖州太湖（雷迪森）温泉度假酒店、青岛麒麟皇冠大酒店、淄博世纪大酒店、淄博万豪大酒店、蓬莱华玺酒店。

被要求限期整改12个月的5家饭店分别为：北京国际艺苑皇冠假日酒店、北京西国贸大酒店、浙江上虞国际大酒店、浙江国际大酒店、杭州索菲特西湖大酒店。

今年2月，全国星评委已根据第一轮暗访检查，对17家问题严重的五星级饭店作出了取消星级资格和限期整改的处理。短短不足两个月的时间，总共30家五星级饭店受到不同程度的处理。

中国文化和旅游部部长雒树刚曾在今年全国两会“部长通道”上表示，文化和旅游部将加大对酒店、餐饮、导游、购物的市场监管，对星级酒店进行动态管理，健全退出机制。

“摘星”无疑是严厉的惩罚，但有些地方对违规酒店的处理就显得有些“轻飘飘”。

据媒体报道，2018年11月，南昌红谷滩公共卫生服务中心在对南昌喜来登酒店立案调查后，确定酒店服务员没有按照卫生标准清洁的违法行为属实，处以喜来登酒店2000元罚款。

南昌市红谷滩新区公共卫生服务中心监督科副科长陈乐说，根据规定，初犯处以2000元以下的罚款，考虑到并未发现重大违规现象，只有部分工作人员清洁未规范，最终罚款2000元。

这或许还没有一晚的房费贵。

记者查阅相关文件发现，2011年发布的《公共场所卫生管理条例实施细则》规定，未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁，或者重复使用一次性用品用具的，由县级以上地方人民政府卫生计生行政部门责令限期改正，给予警告，并可处以二千元以下罚款。

这也就是本次南昌喜来登酒店被罚2000元的依据。

这不是个例，去年被微博大V“花总丢了金箍棒”（简称“花总”）曝光的上海宝格丽酒店等七家涉事五星级酒店全部分别被静安区卫健委、黄浦区卫健委、浦东新区卫健委作出处罚，罚款金额也是2000元。

虽然事情在酒店行业引起大震荡，但是从现实来看，还有很多酒店没有吸取教训。