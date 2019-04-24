英媒：中国将调整一带一路倡议 减轻透明度不高等批评声浪

据路透社报道，中国料将在本周北京举行的一带一路国际合作高峰论坛上宣传该倡议的重新校正版本，以期能减轻外界对其旗舰基础建设政策透明度不高又加重债务的抨击声浪。

中国国家主席习近平于2013年提出一带一路倡议。根据路孚特数据，该倡议中的项目总价值为3.67万亿美元，横跨位于亚洲、欧洲、非洲、大洋洲和南美洲的国家。

根据路透见到的公报草案，出席4月25至27日峰会的37位全球领导人将就项目融资问题达成一致，遵守全球债务目标，并促进绿色发展。

一些一带一路项目“将经历合理化和评估期”，上海社科院一带一路研究中心副主任李立凡表示。

他对记者表示，峰会“将是反思和谈谈未来希望的时候”。

行业内部人士和外交人士称，自两年前举行首次一带一路高峰论坛以来，中国在海外推行该倡议的方式已有所改变。

“政治部分现在由外交部，而非国家发改委来处理，”一位在中国的西方国家资深外交官说。他说，这种改变发生在去年。

其他分析师称，2018年下半年，中国在海外推销该政策的做法发生了明显变化。至少有10位在墨西哥和肯尼亚等国的中国大使和外交官在当地媒体上发表信函，为该倡议辩护。这种做法相当罕见。

华盛顿RWR Advisory首席营运官Andrew Davenport表示，自上次高峰论坛以来，中国对“一带一路”的定位变得更加积极主动。RWR Advisory一直在追踪一带一路相关投资。

“现在已变得相对明确的是，中国政府在过去几个月对一带一路的说法是为了反击对该倡议的批评，”他说。