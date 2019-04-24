刘强东案女生回应：“要钱”录音不完整且被利用

据微信公众号“时间NEWS”消息，《南方都市报》称昨晚收到匿名邮箱发送的刘强东性侵事件相关录音，内容是一名女子与刘强东的律师对话中表示“要道歉、要钱”。另外，“时间NEWS”独家得到该案当事女生JingYao本人回应，她确认录音中的一方是自己，但内容不是完整版本，听起来她主动提出道歉和赔偿的诉求，这是因为此前有和警员交流的前因。

消息称，被曝出的这段录音内容，对话的双方是两名女子，一名自我介绍称是Caplan & Tamburino律师事务所的律师Jill Brisbois，另一名并未提供个人信息，在对话中向对方确认其委托人的姓名是“LIUQIANGDONG”。“你可以告诉他，他可以给我一笔钱，我还需要他的道歉，否则我就会去法院提起诉讼。”未提供个人信息的女子在录音中说。

该案当事女生JingYao表示，录音中的一方是自己，对方是刘强东的美方律师，“是她主动给我打电话，隔一段时间打一个，总共四次电话，网上的录音不是全部内容。”

JingYao回忆，“当天警探来我公寓面谈是否起诉，我觉得起诉的代价太大，他说那可以和解，问我‘你想要什么？经济赔偿和道歉？’，我就确认了，我告诉警探想尽量和解，不想搞成现在这样，他就把我的联系方式给了对方律师。”

当接到刘强东律师电话，“她问我的诉求，我就说了”， JingYao说，“听起来很自然，因为警探告诉我可以把诉求告诉她，我强调了他必须道歉。还是自己太天真了，以为对方是来解决问题的，我根本不知道对方会这么利用这个录音。”